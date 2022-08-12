Бой Джона Джонса и Стипе Миочича за временный титул в тяжелом весе может возглавить UFC 282

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UFC планирует организовать поединок бывшего чемпиона промоушена в полутяжелом весе Джона Джонса и экс-чемпиона в тяжелом дивизионе Стипе Миочича

Бой может возглавить турнир UFC 282, который пройдет в Лас-Вегасе 10 декабря. Для Джонса это будет дебют в тяжелом весе, но на кону будет стоять временный титул, так как чемпион категории Фрэнсис Нганну восстанавливается после травмы.

На данный момент переговоры о поединке не завершены. 

Полутяжелый дивизион UFC – самый шальной. После ухода Джонса и Кормье там нет доминанты, а титул может взять кто угодно

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