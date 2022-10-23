Хабиб – о преимуществе Махачева перед Волкановски: «У Алекса полгода на подготовку? Ислам занимается этим 20 лет»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Алекс Волкановски Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе и наставник новоиспеченного чемпиона Ислама Махачева Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность в победе одноклубника над Алексом Волкановски.

«Конечно, Волкановски умеет боксировать и у него потрясающий опыт. Он очень много раз защищал свой титул, но этот клинч убьет его.

Пусть даже он знает наш план на бой, и готовиться к этому. Сколько у него будет времени на подготовку? Пять месяцев? Шесть месяцев? Махачев занимается этим 20 лет», – сказал Хабиб.

Хабиб: «Наш план с Махачевым – отправиться в Австралию и подраться дома у Волкановски. Мы знаем, что финишируем его»

Хабиб про следующего соперника Махачева: «Или Волкановски, или Дариуш. В начале марта»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные