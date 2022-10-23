Камил Гаджиев: «Будет очень сложно забрать у Махачева пояс в ближайшие годы. Его можо уже официально назвать преемником Хабиба»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Камил Гаджиев Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Бокс/MMA/UFC

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой.

На UFC 280 в Абу-Даби Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде и стал новым чемпионом в легком весе.

«Поздравляю Ислама с победой и поясом! Шикарный бой, просто великолепный во всех аспектах. Будет очень сложно кому-то забрать у Ислама этот пояс в ближайшие годы.

Его можно уже официально назвать преемником Хабиба! Это династия! Сегодняшний день это подтвердил», – сказал Гаджиев.

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