Камил Гаджиев: «Будет очень сложно забрать у Махачева пояс в ближайшие годы. Его можо уже официально назвать преемником Хабиба»
Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой.
На UFC 280 в Абу-Даби Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде и стал новым чемпионом в легком весе.
«Поздравляю Ислама с победой и поясом! Шикарный бой, просто великолепный во всех аспектах. Будет очень сложно кому-то забрать у Ислама этот пояс в ближайшие годы.
Его можно уже официально назвать преемником Хабиба! Это династия! Сегодняшний день это подтвердил», – сказал Гаджиев.
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