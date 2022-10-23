Камил Гаджиев: «Будет очень сложно забрать у Махачева пояс в ближайшие годы. Его можо уже официально назвать преемником Хабиба»

Российский промоутер прокомментировал победу над .

На UFC 280 в Абу-Даби Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде и стал новым чемпионом в легком весе.

«Поздравляю Ислама с победой и поясом! Шикарный бой, просто великолепный во всех аспектах. Будет очень сложно кому-то забрать у Ислама этот пояс в ближайшие годы.

Его можно уже официально назвать преемником Хабиба! Это династия! Сегодняшний день это подтвердил», – сказал Гаджиев.

Оливейра про поражение Махачеву: «Иногда бывает так, что это не твой день. Обещаю, что верну пояс»

Махачев уничтожил Оливейру и стал чемпионом UFC! Избил, заставил сдаться и получил титул от Хабиба