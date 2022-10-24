Волкановски назвал Яна победителем боя с О’Мэлли: «Я был удивлен решением»

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Чемпион UFC в полулегком весе и лучший боец по версии P4P заявил, что Петр Ян был лучше Шона О’Мэлли в их поединке на UFC 280.

«Это был близкий бой, в котором, как я думаю, победил Петр Ян. Третий раунд был близким, но его конец Ян забрал тейкдауном и парочкой хороших ударов.

Так что я был удивлен решением, но бой очень близкий и веселый для просмотра. Если вы спросите меня, кто выиграл, я, скорее всего, выберу Петра Яна», – сказал австралиец.

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