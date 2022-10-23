Боец UFC Алексеева – о поражении Яна: «Судьи – шкуры, Петруха – красавчик»
Боец UFC Ирина Алексеева резко высказалась о работе судей в поединке между Шоном О’Мэлли и Петром Яном.
Напомним, что россиянин уступил раздельным решением судей, что стало самым неоднозначным вердиктом на UFC 280.
«У меня были уверенные 30-27 в пользу Яна. Я не знаю, с какого перепуга судьи отдали победу О’Мэлли, что он такого делал?
Мы хоть один успешный тейкдаун от него увидели? Нет. Ян доминировал, а судьи – шкуры, как сказал однажды Вартан Асатрян на турнире Fight Nights.
Как по мне, Петра засудили. Петруха – красавчик, он гораздо лучше выглядел и сверху, и снизу», – сказала Ирина.
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