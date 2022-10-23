О’Мэлли – о бонусе за лучший бой UFC 280: «Это плохо. Нехорошо, когда тебя бьют по голове»

Перспективный боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли, получивший бонус в 50 тысяч долларов за лучший бой UFC 280 против (победа Шона раздельным решением судей), заявил, что не рад награде.

«Я никогда не хочу, чтобы меня били. Это плохо. Нехорошо, когда тебя бьют по голове. Нехорошо, когда у тебя болит голова после пропущенных ударов, но я думаю, что от этого наш поединок получился увлекательным. Мы оба показали свое сердце», – сказал О’Мэлли.

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