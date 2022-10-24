Исмаилов – о поражении Яна: «Петю зажали по беспределу»

Известный российский средневес ММА Магомед Исмаилов раскритиковал судей поединка между и Петром Яном.

«Петю зажали по беспределу. Три раунда разматывал, разносил в пух и прах. Я не знаю, что еще нужно было сделать для победы, но отдали Шону О’Мэлли.

Тьфу на такое судейство. Петя – чемпион. Петя, поздравляю тебя, ты выиграл», – сказал Магомед.

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