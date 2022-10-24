Камил Гаджиев – о будущем Петра Яна: «Это был жесткий бой, я должен его пересмотреть»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о перспективах бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе , проигравшего два боя подряд.

«Сценарий может быть любым. Он может снова стать чемпионом UFC, завтра же заявить о завершении карьеры.

Это самая конкурентная среда в ММА. В ней очень важны нюансы: как он себя чувствует, как у него со здоровьем, какой у него настрой.

Я склонен думать, что Петр скорее наберет, нежели откатится назад. Он в нормальном возрасте, у него все в порядке с характером», – сказал Гаджиев.

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