Оливейру спросили, как бы прошел его бой с Хабибом, Махачев ответил: «Ему повезло, что он завершил карьеру»
Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра ответил на вопрос, как прошел бы его бой с Хабибом Нурмагомедовым.
«Мы узнаем это, если этот парень вернется в клетку и будет драться. Он заслуживает огромного уважения, но я не могу сказать, как прошел бы наш бой», – сказал Оливейра на пресс-конференции.
«Ему повезло, что Хабиб завершил карьеру», – добавил Махачев.
22 октября на UFC 280 Махачев и Оливейра подерутся за вакантный титул в легком весе.
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