Оливейру спросили, как бы прошел его бой с Хабибом, Махачев ответил: «Ему повезло, что он завершил карьеру»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра ответил на вопрос, как прошел бы его бой с Хабибом Нурмагомедовым.

«Мы узнаем это, если этот парень вернется в клетку и будет драться. Он заслуживает огромного уважения, но я не могу сказать, как прошел бы наш бой», – сказал Оливейра на пресс-конференции.

«Ему повезло, что Хабиб завершил карьеру», – добавил Махачев.

22 октября на UFC 280 Махачев и Оливейра подерутся за вакантный титул в легком весе.

Единственное поражение Махачева: Ислама почти нокаутировали – Абдулманап плакал, а тот бразилец больше не побеждал

Абубакар Нурмагомедов: «Махачев заставит Оливейру устать и затащит в глубокие воды»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные