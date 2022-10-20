Оливейру спросили, как бы прошел его бой с Хабибом, Махачев ответил: «Ему повезло, что он завершил карьеру»

Бывший чемпион в легком весе ответил на вопрос, как прошел бы его бой с .

«Мы узнаем это, если этот парень вернется в клетку и будет драться. Он заслуживает огромного уважения, но я не могу сказать, как прошел бы наш бой», – сказал Оливейра на пресс-конференции.

«Ему повезло, что Хабиб завершил карьеру», – добавил Махачев.

22 октября на UFC 280 Махачев и Оливейра подерутся за вакантный титул в легком весе.

Единственное поражение Махачева: Ислама почти нокаутировали – Абдулманап плакал, а тот бразилец больше не побеждал

Абубакар Нурмагомедов: «Махачев заставит Оливейру устать и затащит в глубокие воды»