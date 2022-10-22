Камил Гаджиев: «Думаю, Махачев может заработать за бой с Оливейрой 500 тысяч долларов»
Российский промоутер Камил Гаджиев оценил, какой гонорар Ислам Махачев может получить за бой с Чарльзом Оливейрой.
«Думаю, это может быть сумма в районе 500 тысяч долларов. Главный бой вечера, чемпионский, плюс поединок на Ближнем Востоке. Ислам как залог финансового успеха ивента», – считает Гаджиев.
Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.
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