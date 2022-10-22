Камил Гаджиев: «Думаю, Махачев может заработать за бой с Оливейрой 500 тысяч долларов»

Российский промоутер оценил, какой гонорар может получить за бой с .

«Думаю, это может быть сумма в районе 500 тысяч долларов. Главный бой вечера, чемпионский, плюс поединок на Ближнем Востоке. Ислам как залог финансового успеха ивента», – считает Гаджиев.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на 280 в Абу-Даби.

Махачев против Оливейры – война стилей. Кто окажется сильнее в партере: бразильский джитсер или борец из Дагестана?

Майкл Биспинг: «Ставлю свои деньги на Оливейру. Он победит нокаутом или добиванием»