Махачев про бой с Оливейрой: «Все боятся его партера, но мне все равно»

Российский легковес UFC Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя с Чарльзом Оливейрой.

«Все боятся его партера, но мне все равно. Когда кто-то хорошо защищается против него, когда кто-то давит, он теряется. Я не такой, как остальные.

Все, что он делал с другими соперниками – тут не прокатит. Это мнение не только мое, так думают многие», – сказал Махачев на пресс-конференции.

Бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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