Майкл Биспинг: «Ставлю свои деньги на Оливейру. Он победит нокаутом или добиванием»

Теги UFC MMA Майкл Биспинг легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Майкл Биспинг дал прогноз на бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

«Бой может пройти всю дистанцию, а может закончиться досрочно. Ставлю свои деньги на Оливейру.

Я думаю, он победит нокаутом или добиванием на поздней стадии поединка», – сказал Биспинг.

Бой Оливейры и Махачева 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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