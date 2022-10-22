Майкл Биспинг: «Ставлю свои деньги на Оливейру. Он победит нокаутом или добиванием»
Ветеран ММА Майкл Биспинг дал прогноз на бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.
«Бой может пройти всю дистанцию, а может закончиться досрочно. Ставлю свои деньги на Оливейру.
Я думаю, он победит нокаутом или добиванием на поздней стадии поединка», – сказал Биспинг.
Бой Оливейры и Махачева 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.
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