Пэдди Пимблетт: «Единственный шанс Махачева на победу – если он будет сидеть на Оливейре все пять раундов»

Боец UFC Пэдди Пимблетт поделился ожиданиями от боя за вакантный титул в легком весе между и .

«Не могу понять, почему Оливейра андердог. Я просто не могу в это поверить. Он финишировал 11 парней подряд, он расправился с Тони Фергюсоном. Я пытаюсь быть справедливым, понимаете?

Я бы хотел, чтобы Чарльз победил. Он один из моих любимых бойцов, бриллиант.

Единственный шанс Махачеву на победу – если он будет сидеть на Оливейре все пять раундов. Но я сомневаюсь, что кто-то может сделать это с Чарльзом», – сказал Пимблетт.

Бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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