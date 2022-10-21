Официально: Уиттакер и Коста подерутся на UFC 284

Теги UFC средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Пауло Коста UFC 284 Бокс/MMA/UFC

UFC официально анонсировал проведение поединка в среднем весе между Робертом Уиттакером и Пауло Костой.

Бой пройдет в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) на турнире UFC 284.

Уиттакер вернулся после поражения от Исраэля Адесаньи, уверенно победив Марвина Веттори. Коста же закрыл два поражения подряд победой над Люком Рокхолдом.

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