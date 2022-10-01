Роберт Уиттакер: «Поставил бы на победу Махачева в бою с Оливейрой»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Роберт Уиттакер Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер дал прогноз на бой за вакатный титул в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Если бы я делал ставки, я бы поставил на Махачева, потому что Оливейра слишком уверен в своем оборонительном джиу-джитсу и позволит себя перевести.

Он умеет работать на спине, защищаясь и атакуя коленями и локтями, но борьба и грепплинг Махачева, очевидно, находятся на другом, самом высочайшем уровне», – считает Уиттакер.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

Хавьер Мендес: «Если Махачев не захочет драться в стойке, то Оливейра не сможет устоять на ногах. Чарльз падет»

Махачев про бой с Оливейрой: «В первом раунде разминка, во втором затяну его поглубже, а в третьем закончу дело»

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