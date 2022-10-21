Дариуш – о титульнике за победу над Гамротом: «Я не собираюсь ничего выпрашивать»

Топовый легковес UFC Бенеил Дариуш заявил, что не будет просить титульный поединок в случае победы над Матеушем Гамротом.

«Я не собираюсь ничего выпрашивать. Я сделал все, что должен был. И если я выиграю предстоящий бой с Гамротом, мне уже нечего будет доказывать.

Так что если мне захотят дать титульный бой – отлично. Если не захотят – тоже отлично. Я знаю, кто я. Я знаю, чего я хочу. И я знаю, что я буду делать. Я буду драться.

Я просто хочу выступать. В общем, если мне не дадут возможность встретиться с чемпионом, мы найдем кого-нибудь другого», – сказал Дариуш.

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