Чарльз Оливейра: «Махачев – не настоящий претендент. Прямо сейчас он должен был драться с кем-то из пятерки лучших»

Экс-чемпион UFC в легком весе в очередной раз заявил, что Ислам Махачев не достоин чемпионского боя.

«Ислам заслужил всеобщего уважения, но думаю, что прямо сейчас он должен был драться с кем-то из пятерки лучших. Как это сделал в свое время я, чтобы получить титульный бой.

Я не просто занимался серфингом и взлетел на вершину на чужой волне, встав впереди очереди, как это сделал он.

Махачев получил этот поединок только из-за Хабиба. Это из-за истории Нурмагомедова и все, что он сделал. Если бы это был любой другой парень, ему бы пришлось пройти тот же путь, что и мне, стуча в двери людей и стараясь попасть в пятерку лучших.

Так что единственная причина, почему Махачев здесь – . Он не настоящий претендент», – сказал Оливейра.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

Титульник Махачева – заслуга Хабиба. Оливейра хотел другого соперника и локацию, и даже Дэйна Уайт был против

Ислам Махачев: «Моя цель – финишировать Оливейру на земле»