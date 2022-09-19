Рамазан Исмаилов: «Чимаев идет к вершине быстрее, чем Хабиб»

Брат и тренер российского бойца Магомеда Исмаилова Рамазан Исмаилов прокомментировал отношения между и Хамзатом Чимаевым.

«Критика Хабиба в адрес Чимаева? Меня спрашивали про это. Не хочу комментировать. Они оба близкие для меня люди. Я и Хамзата лично знаю. Хороший и уважительный парень за пределами ринга. Очень простой. Уважаю двоих.

Оба – спортсмены высокого уровня. Один достиг вершины и доказал, что является сильнейшим бойцом вне зависимости от веса, а другой идет к этому такими же шагами и даже быстрее.

Кому дать Чимаеву? Разве что . Он – единственный, кто задает темп боя. У него есть характер, и он может оказаться неудобным. В других боях в 77 кг я вижу фаворитом только Чимаева», – считает Исмаилов.

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