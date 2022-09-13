Алджамейн Стерлинг: «Зачем Ковингтону драться с таким молодым убийцей, как Чимаев?»

Чемпион UFC в легчайшем весе объяснил, почему не будет драться с .

«Ковингтон умен, похоже на то, что он хочет драться только с именитыми парнями. Зачем ему драться с таким молодым убийцей, как Чимаев? Это стилистически сложный бой для него.

Хамзат более крупный борец, хотя Ковингтон является очень хорошим борцом. Ему придется встретиться с зеркальным отражением самого себя. При этом Чимаев владеет навыками болевого приема», – сказал Стерлинг.

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