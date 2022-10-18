Дэйна Уайт: «Хасбик надерет задницу и даст по шее Конору»

Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил подписание контракта с дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, известным как Хасбик.

По договору Хасбик должен провести один бой под эгидой UFC.

«Да, мы подписали Хасбуллу. Что он собирается сделать, пока остается загадкой.

Хасбик надерет задницу и даст по шее , если они столкнутся на улице», – сказал Уайт.

Хасбик – о контракте с UFC: «Никто не собирается что-то харамное рекламировать»

Нганну – о Хасбике: «Думаю, моя следующая защита титула в UFC»