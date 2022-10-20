О’Мэлли про бой с Яном: «Послушайте, я размажу Петра. Как вам такое?»

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Американский боец UFC Шон О’Мэлли на пресс-конференции в преддверии турнира в Абу-Даби поделился ожиданиями от боя с Петром Яном.

«Послушайте, я размажу Петра. Как вам такое? Я лучше оппонента в любом аспекте. Выйду и выключу ему свет как можно быстрее», – сказал О’Мэлли.

Бой Яна и О’Мэлли состоится 22 октября на UFC 280.

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