О’Мэлли про бой с Яном: «Послушайте, я размажу Петра. Как вам такое?»
Американский боец UFC Шон О’Мэлли на пресс-конференции в преддверии турнира в Абу-Даби поделился ожиданиями от боя с Петром Яном.
«Послушайте, я размажу Петра. Как вам такое? Я лучше оппонента в любом аспекте. Выйду и выключу ему свет как можно быстрее», – сказал О’Мэлли.
Бой Яна и О’Мэлли состоится 22 октября на UFC 280.
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