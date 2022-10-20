Александр Сарнавский: «Шона О’Мэлли может хватить на два раунда с Яном»
Российский боец Александр Сарнавский поделился ожиданиями от боя бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна и Шона О’Мэлли.
«Самое главное – то, что он очень высокий для своего дивизиона, 180 сантиметров. Практически такой же рост как у меня, хотя я выступаю на две весовые категории выше.
У О’Мэлли длинные рычаги. С ним нельзя работать на дистанции. Длина рычагов американца – главная опасность. Шон еще не встречался с хорошим топом, который будет постоянно давить и бить.
Петя начнет работу с первого раунда, прессинговать и давить как всегда. Вопрос в том, на сколько раундов хватит Шона. Может быть, на два», – считает Сарнавский.
Бой Яна и О’Мэлли состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.
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