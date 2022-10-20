Махачев и Оливейра провели дуэль взглядов в преддверии UFC 280
В Абу-Даби состоялась церемония битвы взглядов участников UFC 280, который пройдет 22 октября.
Лицом к лицу встретились Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Россиянин и бразилец в субботу подерутся за вакантный титул в легком весе.
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