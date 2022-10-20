Махачев и Оливейра провели дуэль взглядов в преддверии UFC 280

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

В Абу-Даби состоялась церемония битвы взглядов участников UFC 280, который пройдет 22 октября.

Лицом к лицу встретились Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Россиянин и бразилец в субботу подерутся за вакантный титул в легком весе.

Единственное поражение Махачева: Ислама почти нокаутировали – Абдулманап плакал, а тот бразилец больше не побеждал

Абубакар Нурмагомедов: «Махачев заставит Оливейру устать и затащит в глубокие воды»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные