Махачев и Оливейра провели дуэль взглядов в преддверии UFC 280

В Абу-Даби состоялась церемония битвы взглядов участников UFC 280, который пройдет 22 октября.

Лицом к лицу встретились и . Россиянин и бразилец в субботу подерутся за вакантный титул в легком весе.

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