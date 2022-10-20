Команды Махачева и Оливейры столкнулись в Абу-Даби. Бойцы поприветствовали друг друга

и Чарльз Оливейра встретились в преддверии турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Команды россиянина и бразильца проходили мимо друг друга, бойцы поприветствовали друг друга кулаками.

Махачев, отвечая на вопрос журналистов, почему не поздоровался с Оливейрой, когда заселялся с командой в отель, ответил: «Честно говоря, они там сидели все с белыми волосами, и я не понял, кто из них Чарльз».

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280.

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Чарльз Оливейра: «Махачев – не настоящий претендент. Прямо сейчас он должен был драться с кем-то из пятерки лучших»