Команды Махачева и Оливейры столкнулись в Абу-Даби. Бойцы поприветствовали друг друга

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев и Чарльз Оливейра встретились в преддверии турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Команды россиянина и бразильца проходили мимо друг друга, бойцы поприветствовали друг друга кулаками.

Махачев, отвечая на вопрос журналистов, почему не поздоровался с Оливейрой, когда заселялся с командой в отель, ответил: «Честно говоря, они там сидели все с белыми волосами, и я не понял, кто из них Чарльз».

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280.

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