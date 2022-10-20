Абубакар Нурмагомедов: «Махачев заставит Оливейру устать и затащит в глубокие воды»

Российский боец поделился ожиданиями от боя и за вакантный титул UFC в легком весе.

«Вижу, как Ислам заставит его устать и затащит в глубокие воды. Для него Ислам – не такой боец, как те, с кем он дрался. Например, Майкл Чендлер заходит в первом раунде вырубать и так далее. Или Дастин Порье.

У Ислама очень высокий уровень в этом деле, он очень умный боец. Думаю, в третьем или четвертом раунде Ислам заставит его устать и навяжет свою борьбу.

Может быть, дойдет до решения, мы же не знаем, что будет. Но я думаю, что это будет где-то конец третьего раунда», – сказал Нурмагомедов.

Бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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