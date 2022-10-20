Чарльз Оливейра: «Махачев столкнется с самым сильным фишинером в UFC»
Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от боя с Исламом Махачевым.
«Я готов. Каждый должен верить в себя и желать себе лучшего.
Если мы спустимся на землю, то Ислам, по сути, столкнется с самым сильным финишером в UFC.
Если он захочет драться в стойке, то мы будем драться в стойке. Я здесь, чтобы творить историю», – сказал Оливейра.
Бой Оливейры и Махачева 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.
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