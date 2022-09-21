Мейвезер про бой с Асакурой: «Девять минут, 20 миллионов долларов, неплохо!»

Легендарный боксер сообщил, что заработает около 20 млн долларов за выставочный бой с японским бойцом ММА Микурой Асакурой.

«Несколько миллионов в минуту. Только за этот бой я заработают где-то 15-20 млн долларов. Это круто. Девять минут, 20 миллионов, неплохо!

Выставочные бои дают мне возможность больше путешествовать. Я всегда много путешествовал, но теперь я развлекаю людей по всему миру.

Я не смог провести настоящий бой в Японии, но им нравится, когда я показываю шоу. Они любят, когда я приезжаю и выступаю. Это дает им небольшой шанс увидеть прежнего Мейвезера. Это здорово.

Я зарабатываю большие деньги на этих выставках. Но, как я уже говорил вам, я не потерплю никаких оскорблений.

Если бы они нанесли какой-то телесный вред, мне пришлось бы полностью уйти. Я не собираюсь ставить себя в положение, когда меня жестоко избивают или я принимаю наказание.

Пока я не принимаю никаких ударов, я буду продолжать показательные выступления и получать удовольствие», – сказал Мейвезер.

Поединок с Асакурой состоится 25 сентября в Сайтаме (Япония). Для Мейвезера это уже четвертый выставочный поединок после окончания профессиональной карьеры.

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