Боец UFC Алексеева: «Если бы я не была россиянкой, то болела бы за Оливейру в бою с Махачевым»
Россиянка из UFC Ирина Алексеева поделилась ожиданиями от боя за вакантный титул в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
«Конечно, мы безоговорочно будем болеть за Махачева. Но я ловила себя на мысли, что если бы я не была россиянкой, то болела бы за Оливейру.
Ислам, конечно, красавчик. Будет очень круто, если Махачев победит Чарльза именно в борьбе, потому что мы знаем, что Оливейра - очень хороший грэпплер и рекордсмен UFC по количеству побед сабмишеном.
Надеюсь, Ислам победит и пояс поедет в Россию», – сказала Алексеева.
Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.
В детстве Оливейра мог стать инвалидом. У бойца отказали ноги, он передвигался в кресле, а в итоге – стал чемпионом UFC
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