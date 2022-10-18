Боец UFC Алексеева: «Если бы я не была россиянкой, то болела бы за Оливейру в бою с Махачевым»

Россиянка из UFC Ирина Алексеева поделилась ожиданиями от боя за вакантный титул в легком весе между Исламом Махачевым и .

«Конечно, мы безоговорочно будем болеть за Махачева. Но я ловила себя на мысли, что если бы я не была россиянкой, то болела бы за Оливейру.

Ислам, конечно, красавчик. Будет очень круто, если Махачев победит Чарльза именно в борьбе, потому что мы знаем, что Оливейра - очень хороший грэпплер и рекордсмен UFC по количеству побед сабмишеном.

Надеюсь, Ислам победит и пояс поедет в Россию», – сказала Алексеева.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

В детстве Оливейра мог стать инвалидом. У бойца отказали ноги, он передвигался в кресле, а в итоге – стал чемпионом UFC

Ислам Махачев: «Люди увидят нового чемпиона UFC из Дагестана»