Ислам Махачев : «Чарльз Оливейра – чемпион. Надеюсь, он сделает вес»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев заявил, что считает действующим чемпионом дивизиона, несмотря на то, что бразилец был лишен титула за проваленное взвешивание перед боем с Джастином Гейджи.

«Он чемпион, но он должен показывать всем бойцам хороший пример. Потому что он должен быть профессионалом. Надеюсь, что в этот раз он сделает вес», – сказал Ислам.

Запашный – о Махачеве: «Федор перебил всех тяжеловесов, а Хабиб вытряс душу из Конора. Рано ставить Ислама в один ряд с ними»

Хабиб: «Махачев будет кататься на Оливейре, как на лошади»