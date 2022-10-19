Ислам Махачев : «Чарльз Оливейра – чемпион. Надеюсь, он сделает вес»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Ислам Махачев заявил, что считает Чарльза Оливейру действующим чемпионом дивизиона, несмотря на то, что бразилец был лишен титула за проваленное взвешивание перед боем с Джастином Гейджи.

«Он чемпион, но он должен показывать всем бойцам хороший пример. Потому что он должен быть профессионалом. Надеюсь, что в этот раз он сделает вес», – сказал Ислам.

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