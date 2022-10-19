Ислам Махачев : «Чарльз Оливейра – чемпион. Надеюсь, он сделает вес»
Топовый легковес UFC Ислам Махачев заявил, что считает Чарльза Оливейру действующим чемпионом дивизиона, несмотря на то, что бразилец был лишен титула за проваленное взвешивание перед боем с Джастином Гейджи.
«Он чемпион, но он должен показывать всем бойцам хороший пример. Потому что он должен быть профессионалом. Надеюсь, что в этот раз он сделает вес», – сказал Ислам.
Запашный – о Махачеве: «Федор перебил всех тяжеловесов, а Хабиб вытряс душу из Конора. Рано ставить Ислама в один ряд с ними»
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