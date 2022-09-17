Расул Мирзаев про Хамзата Чимаева: «Кайфую, что такой человек есть»

Российский боец рассказал, как относится к шведско-чеченскому бойцу UFC Хамзату Чимаеву.

«Молодой, талантливый, горячий парень. Очень хорошо зарекомендовал себя на высоком уровне, показывает себя. Все хотят его видеть, слышать, и вот этот последний бой все показал.

Сейчас много есть «за» и «против», а я кайфую, что такой человек есть. Это новая стадия этого вида спорта. UFC - это коммерческий вид спорта, во-первых. Кто им интересен, кто приносит бабки, того они и рекламируют.

Поведение Чимаева? У него своя жизнь, и Хамзат сам решает, как ему жить. Он большой амбал, который сам все решит. Он в своей шкуре и знает, что ему делать.

Может ли Чимаев стать чемпионом UFC? Перспективы есть, но смена весовой категории уже под вопросом. Он молодой, но весь его адреналин при постоянной сгонке рано или поздно закончится. Он набирает, он молодой, и дальше может еще больше показать. Перспектив в среднем весе больше», – сказал Мирзаев.

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