Хабиб: «Ближайшие десять лет я хочу держать себя на 93 кг, это моя цель»

Экс-чемпион UFC в легком весе рассказал о своем рационе питания.

«Мои любимые блюда? Я люблю курицу. Люблю салат. Люблю бургеры, но не все подряд. Высокого качества. Газировку люблю.

Но последние несколько дней, почти неделю - я убрал газировку. Потому что я сейчас в кэмпе с ребятами, и чтобы быть с ними вровень на пробежках, на кроссфите, на функционалке... ты чувствуешь себя тяжелым [если пьешь газировку], а мне хочется держать уровень с ними.

И когда чувствуешь себя тяжело, я говорю себе: «Окей, через пару дней будет такая же тренировка, я уберу вес», потому что я хочу хорошо выглядеть на такой работе. Когда убираешь газировку на неделю, ты можешь скинуть пару кило.

Нужно контролировать себя, свой вес, это очень важно. Я держу себя на 93 кг. Ближайшие десять лет я хочу держать себя на 93 кг, это моя цель. Не выше 93 кг. Ниже - очень тяжело держаться. 88,89 кг - тяжело. Нужна диета, а на диете у тебя нет хорошей энергии, сахар нельзя.

Мне нужно встречаться со многими людьми, а некоторые люди забирают у тебя энергию. Не так много людей вокруг меня, кто дает мне энергию. Поэтому сахар, газировка - это иногда дает тебе энергию», – сказал Хабиб, которого цитирует «Спорт-Экспресс».

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