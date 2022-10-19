Ислам Махачев: «Моя цель – финишировать Оливейру на земле»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев поделился планом на бой с . Россиянин признался, что хочет завершить поединок в партере, чтобы показать превосходство в грэпплинге.

«Моя цель – финишировать его на земле, потому что я должен показать всем людям свой уровень грэпплинга.

Это бой по правилам ММА. Мы начнем со стойки, я проверю его навыки там. Все мои соперники были хороши. Например, . Все эти ребята.

Если бы я оставался с ними подольше на ногах, то они бы могли доставить мне какие-то трудности», – сказал Махачев.

Тренер Оливейры – о трэштоке Хабиба: «Это дополнительное давление на Махачева. А если он проиграет?»

Запашный – о Махачеве: «Федор перебил всех тяжеловесов, а Хабиб вытряс душу из Конора. Рано ставить Ислама в один ряд с ними»