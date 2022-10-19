Ян – о трилогии со Стерлингом: «Я выиграл два боя и намерен забрать пояс»

Топовый боец легчайшего веса UFC Петр Ян заявил, что настроен вновь стать чемпионом дивизиона.

Также россиянин выразил готовность провести третий поединок с . Напомним, что ранее Петр дважды проиграл американцу.

«Я выиграл два боя со Стерлингом. Первый безоговорочно, второй, пусть он был близким, но я уверен, что выиграл этот поединок.

Поэтому я хочу забрать этот пояс. Я согласен, что конфликт со Стерлингом закончен. Сейчас у меня другая задача и другая цель.

Но если мы вернемся к поединку с ним, то, безусловно, у нас будет другой настрой, другие эмоции», – сказал Ян.

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