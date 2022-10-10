Иван Штырков: «Без лаки-панчей и случайностей у О’Мэлли нет шансов в бою с Яном»

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Российский боец Иван Штырков поделился ожиданиями от боя Петра Яна и Шона О’Мэлли.

«Шансы есть у всех. Но если брать сухой остаток, без всяких лаки панчей, случайностей, то шансов нет.

Мне кажется, что Петруха сразу же накрутит темп, будет его съедать с первых секунд.

Я думаю, Пете просто нужно вернуть себе этот голод. Он уже всем все доказал. Только если самому себе, что он доминант и хищник. Вернуть голод до уничтожения оппонентов. Разносить всех», – сказал Штырков.

Бой Яна и О’Мэлли состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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