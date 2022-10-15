Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал о встрече с бывшим соперником в Абу-Даби.

«Меня часто спрашивали, что произойдет, когда я встречусь с Петром Яном в Абу-Даби. Я отвечал, что понятия не имею. Я сам хотел прочувствовать, как это будет, но я не ожидал, что все произойдет так быстро.

Мы стояли в магазине, покупали сувениры. И вдруг кто-то позвал меня, я поворачиваюсь назад и понимаю, что это черт возьми, Петр Ян. Я был растерян.

Я думал, что он пройдет мимо, потому что если бы я увидел его, я не уверен, что подошел бы к нему и начал разговор. Потому что я не знал, какая атмосфера была бы между нами.

Очевидно, что мы не знаем друг друга, говорим на разных языках, имеем абсолютно разное происхождение. И я не знал, планирует ли он устроить разборку прямо на месте.

Но они были очень дружелюбны, уважительны и скромны. Это показывает, что все остается в прошлом, когда бой заканчивается. Петр показал свою другую сторону. Это было круто.

Мне даже трудно произносить это, но, думаю, мы могли бы быть друзьями в другой жизни», – сказал Стерлинг.

Петр Ян и Алджамейн Стерлинг пожали руки в Абу-Даби

Стерлинг не исключает третий бой с Яном: «Я знаю, насколько Петр хорош. Я снова его увижу»