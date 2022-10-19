Двалишвили – о конфликте с Яном: «Все совершают ошибки, мы прощаем его»

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили заявил, что считает завершенным конфликт с .

Напомним, что бойцы обменивались оскорблениями во время противостояния россиянина с , чьим спарринг-партнером является Мераб.

«Я уважаю этого парня. Он хороший боец, хороший семейный человек, но мы бойцы. Он говорил плохо о моем друге, поэтому Петр не нравится мне.

Он говорил всякий мусор. Ян сказал, что если они встретят нашу команду, то убьют нас. Что за бред вообще? Зачем он это сказал?

Но ладно, все совершают ошибки. Мы прощаем его. Все нормально. Удачи ему, но мы посмотрим, что случится», – сказал Двалишвили.

Дэйна Уайт сообщил, что победитель боя Петр Ян – Шон О’Мэлли сразится за титул

Дэйна Уайт: «Поединок против Яна для О’Мэлли то же самое, что для Конора – бой против Альдо»