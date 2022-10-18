Махачев про хейтеров: «Надо уважать их труд. Они тратят на нас свое время, дают советы»

Российский легковес UFC Ислам Махачев рассказал, как относится к критикам.

«Это же тебя мотивирует, что надо пойти, сделать и доказать. Если честно, я никогда не отвечаю на комментарии, даже на те, которые пишут у меня.

Это тоже такой троллинг: они берут свое время, сидят, пишут. Человек может быть на другой планете, и вообще ему дела нет до тебя. У него свои проблемы, а ты ему пишешь, что-то указываешь.

Их труд по-любому надо уважать. Они тратят на нас свое время, дают советы. Когда я сижу на кресле и смотрю, я тоже знаю, как надо сделать и как было бы лучше. Но когда идешь туда, там все по-другому», – сказал Махачев.

22 октября на UFC 280 Махачев сразится с за вакантный титул в легком весе.

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