Бой Абдурахимова и Алмейды перенесен с UFC 280 на январь

Поединок тяжеловесов UFC Шамиля Абдурахимова и бразильца Жаилтона Алмейды не состоится на UFC 280 из-за травмы россиянина.

По информации Metaratings, бой перенесен на январский турнир 2023 года.

Абдурахимов в марте этого года проиграл нокаутом в первом раунде соотечественнику Сергею Павловичу.

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