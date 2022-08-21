Роган – о победе Эдвардса: «Это величайший нокаут хед-киком в истории спорта»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Джо Роган Леон Эдвардс Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган высоко оценил исполнение хай-кика Леоном Эдвардсом в поединке против Камару Усмана. Именно этот удар в конце пятого раунда принес англичанину сенсационную победу над нигерийцем.

«Это был один из самых зрелищных нокаутов в истории спорта, учитывая то, сколько стояло на кону и к чему это привело. Это безупречно исполнено.

То, как он спровоцировал это своей левой, Камару отклонился вправо, а после этого получил идеальный удар в голову. Ничего даже рядом не стоит.

Это величайший нокаут хед-киком в истории спорта. Здесь был наибольший риск, наибольшие последствия, сомнения и огромное количество людей, которые не верили в Леона, включая и нас», – сказал Роган.

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