Владимир Минеев может провести бой с Фернандо Родригесом до мобилизации на Украину

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев подерется по правилам кикбоксинга против бразильца Фернандо Родригеса до отправки на Украину в рамках частичной мобилизации.

«Объективно говоря, Владимир Минеев до ухода в армию сможет провести только поединок по правилам кикбоксинга. Он намечен на 18 ноября и пройдет в Москве, на площадке (ледовой) «ЦСКА Арены». Минеев будет драться с бразильцем Фернандо Родригесом.

Я думаю, что на кону в бою будет стоять пояс ФКР (Федерации кикбоксинга России) Pro. Полагаю, что очень многие спортсмены, которые известны по выступлениям в других видах спорта, могут принять участие в этом турнире по кикбоксингу в Москве», – сказал промоутер .

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