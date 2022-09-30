Владимир Минеев – о мобилизации: «Есть те, кто позорно убежали. Бог им судья»

Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев рассказал о своем отношении к россиянам, покинувшим страну после объявления частичной мобилизации.

«Есть те, кто позорно убежали, бог им судья», – сказал боец.

Также Минеев, получивший повестку, рассказал, что будет с запланированными боями.

«Пока ничего не могу сказать, в стране такая ситуация, наверное, для граждан это должно отойти на второй план. Где то парни погибают, а тут люди сидят, развлекаются и ставки ставят. Это не совсем правильно.

Вот я сам, как спортивный функционер, планировал провести турнир в ноябре. Но половина ребят получила повестки, а другая половина из за рубежа не приедет. Нужно работать с тем, что есть. Здесь я сегодня оказался, теперь вот так», – сказал Минеев.

«Говорить об этом рано. Пусть показывают красивую игру». Спортсменам тоже приходят повестки

Владимир Минеев: «Сказали, что берут в разведку, скорее всего. Родину защищать нужно всегда, а не только там, куда идут многие из нас»