Чарльз Оливейра: «Махачев идет чужим путем. Я же прокладываю свой собственный»

Экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра в очередной раз высказался о карьере россиянина , с которым 22 октября подерется за вакантный титул в легком весе.

«Он идет чужим путем, он следует за Хабибом. Он его преемник. Да, Ислама считают успешным, но кого из пятерки лучших Махачев победил?

Я же прокладываю свой собственный путь. Я побеждал бывших чемпионов, побеждал всех лучших бойцов из топ-5 моей весовой категории.

Я нокаутировал их или подчинил. Когда Ислам делал что-то подобное?» – сказал бразилец.

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