Ислам Махачев: «Я попытаюсь драться в других весовых категориях ради наследия»

Легковес UFC Ислам Махачев назвал условие перехода в другой дивизион, если он станет чемпионом в своем весе.

«Для начала нужно защитить титул в легком весе как минимум три-четыре раза. Я перейду в другой вес, когда увижу определенную ситуацию в своем дивизионе.

Я не хочу быть, как , который снова побеждает одних и тех же соперников. Я попытаюсь драться в других весовых категориях ради наследия», – сказал Махачев.

22 октября на UFC 280 в Абу-Даби Махачев подерется с Чарльзом Оливейрой за вакантный титул.

Титульник Махачева – заслуга Хабиба. Оливейра хотел другого соперника и локацию, и даже Дэйна Уайт был против

Чарльз Оливейра: «Если Хабиб захочет вернуться и отомстить за Махачева, я буду готов»