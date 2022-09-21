Флойд Мейвезер подерется с Конором в 2023 году: «Мы не знаем, будет ли это показательный или настоящий бой»

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Легенда бокса Флойд Мейвезер сообщил, что в следующем году проведет реванш с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«После боя с Микуру Асакурой у меня еще один выставочный бой в Дубае в ноябре, а потом бой с Конором в 2023-м.

Мы не знаем, будет ли это показательный или настоящий бой. Но были разговоры и о том, и о другом. Я бы предпочел выставочный поединок.

Я не люблю бои, в которых могу понести какое-либо реальное наказание. Я не против подраться с парнями вроде Конора Макгрегора или парнями, которые на самом деле не бьют сильно – типо ютюберов или бойцов UFC. Не хочу причинять себе вред», – сказал Мейвезер.

В 2017 году Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде.

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