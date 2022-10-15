Энтони Смит объяснил, почему считает Оливейру фаворитом боя с Махачевым: «Просто Ислам еще не тестировался на серьезных боях»

Американский боец поделился ожиданиями от боя за вакантный титул в легком весе между и .

«Чарльз может заставить Ислама драться в стойке. Я даже считаю, что это лучший вариант для Махачева, потому что иначе он может проиграть приемом или что-то в этом роде.

Оливейра будет атаковать до тех пор, пока Махачев не откажется от своего козыря — борьбы. А в обмене ударами преимущество на стороне Чарльза. Я даже не буду удивлен, если Оливейра будет проводить тейкдауны.

Просто Ислам еще не тестировался на серьезных боях. Он не встречал настоящую конкуренцию. Махачев не побеждал бойцов уровня Джастина Гейджи или Дастина Порье», – сказал Смит.

Бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября на 280 в Абу-Даби.

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