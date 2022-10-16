Деонтей Уайлдер нокаутировал Роберта Хелениуса в первом раунде

В Бруклине (Нью-Йорк) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой топовых тяжеловесов и .

Яркую победу нокаутом в первом раунде одержал бывший чемпион мира по версии WBC, успешно поймавший ударом справа открывшегося финна.

Для Уайлдера эта победа стала первой за три года: «Бронзовому бомбардировщику» удалось вернуться после двух досрочных поражений от Тайсона Фьюри.

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