Уайлдер – о победе над Хелениусом: «У Роберта сердце чемпиона, я не относился к нему легкомысленно»

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Роберт Хелениус бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мыслями после яркой победы над Робертом Хелениусом.

«Я пытался сохранять дистанцию, поскольку у Роберта сердца чемпиона. Я знал, на что он способен. Я не относился к нему легкомысленно.

Я смотрел ему в глаза и видел, что он очень хотел победить. Когда соперники дерутся с Деонтеем Уайлдером, они показывают свое лучшее выступление.

Я заманивал его, позволил ему сблизиться. А когда он сблизился, я его поймал. Это был отличный бой», – сказал «Бронзовый бомбардировщик».

Деонтей Уайлдер нокаутировал Роберта Хелениуса в первом раунде

Видео нокаута в бою Уайлдер – Хелениус

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