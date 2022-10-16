Уайлдер – о победе над Хелениусом: «У Роберта сердце чемпиона, я не относился к нему легкомысленно»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мыслями после яркой победы над Робертом Хелениусом.

«Я пытался сохранять дистанцию, поскольку у Роберта сердца чемпиона. Я знал, на что он способен. Я не относился к нему легкомысленно.

Я смотрел ему в глаза и видел, что он очень хотел победить. Когда соперники дерутся с , они показывают свое лучшее выступление.

Я заманивал его, позволил ему сблизиться. А когда он сблизился, я его поймал. Это был отличный бой», – сказал «Бронзовый бомбардировщик».

Деонтей Уайлдер нокаутировал Роберта Хелениуса в первом раунде

Видео нокаута в бою Уайлдер – Хелениус