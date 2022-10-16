Хорхе Масвидаль: «Чувствую, что определенно заслужил титульный бой»

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль заявил, что хочет драться с за титул.

При этом американец не считает, что неудачная полоса в карьере мешает ему претендовать на бой за пояс.

«Если люди думают, что я чего-то заслуживаю или нет – окей, я не принимаю это близко к сердцу. Я определенно чувствую, что заслуживаю титульный бой.

Если говорить о рейтинге и количестве фанатов – я этого заслуживаю. Кто не хочет увидеть, как я дерусь с Леоном?

Вспомните, как побил Биспинга, а потом Майкл стал чемпионом. Дэн на тот момент не входил даже в топ-10, но они все равно устроили ему реванш с Биспингом в Англии, при этом Хендерсон дал ему тяжелый бой.

Они сделали это, потому что у них была история. Если это была история, то у нас с этим английским мудаком просто гребаный фильм!» – сказал Масвидаль.

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