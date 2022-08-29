Стрикленд – о Рокхолде: «Люк – напряженная #####, рад ,что он завершил карьеру»

Теги UFC средний вес (MMA) Люк Рокхолд натив Пауло Коста Шон Стрикленд контент Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый средневес UFC Шон Стрикленд высказался об уходе Люка Рокхолда из спорта. Напомним, что бывший чемпион UFC завершил карьеру после поражения от Пауло Косты.

«На самом деле я рад, что он закончил карьеру. Вы не отыщите человека, который встретится с Люком Рохколдом и скажет: «Это крутой парень, я хочу с ним потусить».

Люк Рокхолд – это пример того, что называется напряженной ###### [женским половым органом], и я рад, что мне больше не придется слышать его имя или видеть его в ММА-сообществе», – сказал Стрикленд.

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