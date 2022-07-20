Шон Стрикленд: «Адесанья будет прыгать вокруг Перейры все пять раундов и переиграет его по очкам»

Американский средневес UFC Шон Стрикленд поделился ожиданиями от боя чемпиона дивизиона и Алекса Перейры.

«Я думаю, что Иззи победит Перейру. Он будет прыгать вокруг Алекса все пять раундов и переиграет его по очкам.

Все мы скажем, что он лучший в мире. Но это не отменит того факта, что он сучка.

Даже если Адесанья будет весь бой прыгать на своих гребаных маленьких пальчиках, никто все равно не запомнит, как именно он одержал победу. Все просто запомнят, что он выиграл.

Этот парень красит свои ногти — это печально. Печально, что у нас есть такие чемпионы. Он одарен генетически, отличный боец, но жаль, что сейчас у нас такие чемпионы», – сказал Стрикленд.

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